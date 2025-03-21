أوكرانيا تنسحب من اتفاقية مع روسيا في مجال الاتصالات

أعلن ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك، اليوم الجمعة، عن إنهاء الحكومة الأوكرانية اتفاقية مع روسيا بشأن التعاون في مجال الاتصالات.

وكتب ميلنيتشوك في قناته على تلجرام: تم إنهاء الاتفاقية بين حكومة أوكرانيا وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الاتصالات بسبب تغيير أساسي في الظروف".

وذكر أن الاتفاق تم توقيعه في 26 مايو 1993 في كييف.

وفي 11 فبراير، أفاد ميلنيتشوك بأن أوكرانيا انسحبت من الاتفاقية مع بيلاروس بشأن التعاون في مجال الاتصالات.

ومنذ ربيع عام 2022، اتخذت السلطات الأوكرانية العديد من قرارات الانسحاب من اتفاقيات مع روسيا ومع رابطة الدول المستقلة. كما بدأت كييف أيضا بإلغاء العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية مع بيلاروس.

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