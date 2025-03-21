روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

أعلن نائب رئيس جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية دميتري تشوركين أن الجامعة تعمل على مشروع هدفه تحسين عمل الأقمار الصناعية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع وكالة تاس قال تشوركين حول الموضوع: "تخطط جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية في إطار برنامج Priority-2030، لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تحسين كفاءة الأقمار الصناعية الروسية. اعتماد هذه التقنيات سيسمح للأقمار الصناعية بمعالجة البيانات أثناء عملها في المدار.. هدفنا هو أن تكون الأقمار الصناعية قادرة على معالجة البيانات قبل إرسالها إلى الأرض".

وأشار تشوركين إلى أن الأجهزة الموجودة حاليا على متن الأقمار الصناعية تقوم بتسجيل البيانات وترسلها إلى الأرض حيث تتم معالجتها، أما عندما تقوم الأقمار بمعالجة البيانات في الفضاء فإن حجم البيانات التي سترسلها إلى الأرض سيكون أقل، وبالتالي ستمكن الأقمار من إرسال كميات أكبر من البيانات إلى المراكز الأرضية، وهذا الأمر مهم في ظل الظروف التي تكون فيها إمكانية نقل البيانات من الفضاء إلى الأرض محدودة.

ونوه تشوركين إلى أن "الخبراء الروس يعملون على تطوير قمر صناعي مجهز بشرائح وبرامج خاصة لمعالجة البيانات في الفضاء، وأن مشروع تطوير واختبار هذا القمر سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات".

تجدر الإشارة إلى أن جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية كانت قد طورت سابقا عددا من الأقمار الصناعية الصغيرة، وتتعاون أيضا مع وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لتطوير واختبار أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

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