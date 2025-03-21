السيطرة على حريق سيارة أجرة بجسر السويس (صور)

تمكنت قوات المباحث الجنائية بأمن القاهرة من السيطرة على حريق سيارة أجرة “تاكسي”، في شارع جسر السويس بالقاهرة، دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في تاكسي بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في تاكسي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة طالب وإصابة صديقه في حادث مروري مروع

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال "أحمد.م.ح" 17 عامًا (جثة هامدة) وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وإصابة "محمد.ال.م" 16 عامًا طالب مقيم قرية الغزالي مركز فاقوس مصابًا باضطراب في درجة الوعي ونزيف بالمخ وجرى تقديم العلاجات اللازمة له.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصاب ووفاة الثاني إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق “أم عجرم - فاقوس” وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

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