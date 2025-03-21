الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق سيارة أجرة بجسر السويس (صور)

احتراق سيارة أجرة
احتراق سيارة أجرة بجسر السويس، فيتو

تمكنت قوات المباحث الجنائية بأمن القاهرة من السيطرة على حريق  سيارة أجرة “تاكسي”، في شارع جسر السويس بالقاهرة، دون إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في تاكسي بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في تاكسي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة طالب وإصابة صديقه في حادث مروري مروع

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال "أحمد.م.ح" 17 عامًا (جثة هامدة) وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وإصابة "محمد.ال.م" 16 عامًا طالب مقيم قرية الغزالي مركز فاقوس مصابًا باضطراب في درجة الوعي ونزيف بالمخ وجرى تقديم العلاجات اللازمة له.

 

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصاب ووفاة الثاني إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق “أم عجرم - فاقوس” وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

القبض على سائق أتوبيس شركة شهيرة دهس شخصين بطريق السويس

ضبط موظف ابتز زميلته بصور فاضحة في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات المباحث الجنائية شارع جسر السويس الحماية المدنية جسر السويس

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

رسميًا، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

إلهام عبد البديع: أسرتي كانت رافضة زواجي وهذه قصة طلاقي بسبب "الكذب"

حريق هائل في مصنع بلاستيك بالغربية (صور)

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية