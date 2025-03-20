ضبط موظف ابتز زميلته بصور فاضحة في الجيزة

تمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط موظف ابتز زميلته بصورها الخاصة، وطلب منها دفع 250 ألف جنيه كي لا يفضحها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبتفتيش هاتفه عثر على الصور وتم مصادرتها، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من المقدم محمد مختار، رئيس مباحث قسم شرطة أطفيح مفاده، تلقيه بلاغا من موظفة عمرها 36 سنة، تتضرر فيه من زميلها 38 سنة لقيامه بابتزازها وطلب منها 250 ألف جنيه.



وبعمل التحريات، تبين أنه نشبت علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها، أرسلت له صورا بملابس فاضحة لنفسها، إلا أن الموظف مر بضائقة مالية فقرر ابتزازها.

وأضافت التحريات، أنه طلب منها دفع 250 ألف جنيه لعدم فضحها بتلك الصور، فحررت محضرا ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





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