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حوادث

إحالة سائق سيارة تسبب في وفاة شاب بمدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق سيارة تسبب في وفاة شاب بحادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق صلاح سالم في مدينة نصر، لمحكمة الجنايات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى طريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 22  سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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