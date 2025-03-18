مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم - بني سويف

لقي شاب من الفيوم مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، علي طريق اللاهون – الفيوم، بين قريتي دمشقين هوارة عدلان، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثة الي مشرحة نفس المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم علي طريق الفيوم – بني سويف

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي، على طريق الفيوم – بني سويف، في المسافة بين قريتي دمشقين هوارة عدلان، ووجود جثة ومصابين،

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع قائد الموتوسيكل، وإصابة اثنين آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق

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