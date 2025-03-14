الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

أهالي الشرقية يشيعون جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة (صور)

وفاة شقيقين في حادث
وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة، فيتو

شيع العشرات من أهالي قرية جزيرة الفرس التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية جثماني شقيقين توفيا في حادث سير مروع بنطاق محافظة القاهرة.

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وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحيتى الحادث الأليم بمسجد القرية، وتم دفنهما بمقابر العائلة وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

نزيف الاسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة،فيتو
نزيف الأسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة، فيتو

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة

وكانت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع “عبد الرحمن.م.ح”وشقيقه"فارس" مقيمان قرية جزيرة الفرس مركز أولاد صقر متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

وتم التحفظ على جثتيهما بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

نزيف الاسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة،فيتو1
نزيف الأسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة،فيتو

حوادث الطرق… تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الاسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة،فيتو
نزيف الأسفلت مستمر…وفاة شقيقين في حادث مروع بالقاهرة،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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