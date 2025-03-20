الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

تصادم ميكروباص بجرار زراعي بطريق نجع حمادي دشنا

تصادم ميكروباص بجرار
تصادم ميكروباص بجرار زراعي، فيتو

شهد طريق نجع حماديدشنا بالقرب من قرية الشعانية شمال محافظة قنا، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي لنقل القصب، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور.

تفاصيل بلاغ قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، دون وقوع إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يجري العمل على إزالة آثار التصادم لتسيير حركة المرور.

يُذكر أن طريق نجع حمادي – دشنا يشهد كثافة مرورية عالية، ما يوجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة.

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شمال محافظة قنا قنا طريق نجع حمادي مرفق اسعاف قنا محافظة قنا نجع حمادي

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