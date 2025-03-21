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حوادث

القبض على سائق أتوبيس شركة شهيرة دهس شخصين بطريق السويس

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحفظت قوات أمن السويس على سائق أتوبيس شركة شهيرة تسبب في مصرع شخصين أثناء ركوبهما سيارة ملاكي اصطدمت بها بشارع الأمل، على طريق السويس - العين السخنة.

 وأشارت التحريات الأولية وبمناقشة الشهود إلى أن سائق أتوبيس كان يحمل عمالًا تابع لشركة شهيرة اصطدم بسيارة ملاكي فوجئ بها أثناء سيرها عكس الاتجاه مما تسبب في مصرع شخصين بداخل السيارة الملاكي تم نقلهما إلى المستشفى العام من خلال قوات الأمن التي انتقلت فور ورود بلاغ من النجدة. 

وكان قد تلقى اللواء حسام الدين أحمد الدح، مدير أمن السويس، بلاغًا من النجدة يفيد بالحادث فعلي الفور وجه بانتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعداد تقرير فني حول الواقعة.

وتحرر محضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات امن السويس بشارع الامل مدير امن السويس طريق السويس - العين السخنة

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