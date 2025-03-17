الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثين متفرقين بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

 شهد طريق"أم عجرم - فاقوس" بدائرة مركز شرطة فاقوس بنطاق محافظة الشرقية، اليوم الإثنين حادث سير مروع، إثر تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعي ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة، وتم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة في الشرقية (صور)

نزيف الأسفلت مستمر..وفاة طالب وإصابة صديقه في حادث مروري مروع

 تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال"أحمد.م.ح" 17 عاما (جثة هامدة) وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى واصابة "محمد.ال.م"16 عاما طالب مقيم قرية  الغزالى مركز فاقوس مصابا باضطراب في درجة الوعي ونزيف بالمخ وجرى تقديم العلاجات اللازمة له.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصاب ووفاة الثانى إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق “ام عجرم - فاقوس” وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

 

وفاة شخصين وإصابة 5 في حادث تصادم مروع بالطريق الاقليمى

 شهد الطريق الإقليمى أمام قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس حادث سيرمروع اسفرعن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل جثامين الموتى والمصابين إلى أقرب مستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 

حوادث الطرق..تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

 وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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