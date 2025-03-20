مصادر إسرائيلية: حماس تمتلك مزيدا من الصواريخ

نقل موقع واللا العبري عن مصادر عسكرية تابعة للاحتلال قولها: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى وإخفائها عن أجهزة الاستخبارات.

وقال الموقع العبري: إن تقديرات في إسرائيل بأن حماس تمتلك مزيدا من الصواريخ، مضيفا المؤسسة الأمنية والعسكرية تسعى لفهم كيف تنجح حماس في إطلاق صواريخ على تل أبيب حتى اليوم.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: “ندعو كل أحرار الأمة للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال دعم وإسناد غزة لكسر شوكة إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها”.

أبو عبيدة يوجه رسالة للأمة

وأضاف أبو عبيدة في كلمة له اليوم الخميس، “نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين”.

وتابع: أن صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن من خلفها رجالا من أحرار الأمة لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين.

صواريخ القسام تضرب تل أبيب

وأعلنت "كتائب القسام"، اليوم الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

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