أبو عبيدة: الاحتلال يتنصل من التزاماته وتهديداته لن تجلب له سوى الخيبة

قال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان اليوم الخميس: “العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية لشعبنا”.



أبو عبيدة يحذر من عودة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف أبو عبيدة: “عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة، وقيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعيا من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه”.



وتابع: “قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعيا للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على شعبنا”.

واستطرد: “العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية”.

أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات

وأكد أبو عبيدة: العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية.

وذكر أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل وأقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه.



وأضاف: تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه ونحذر عائلات أسرى الاحتلال بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء.

وتابع: الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات ونحن في حالة جهوزية استعدادا لكافة الاحتمالات وأي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.