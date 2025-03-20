الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات مع الوسطاء مستمرة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد  الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس عبد اللطيف القانوع أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططه.

وقف إطلاق النار

وشدد القانوع على تمسك حماس باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا "ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وضرورة انسحاب الاحتلال من قطاع غزة."

إنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة

وبين أن حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركًا عاجلًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة ومنع تجويعه ورفع الحصار عنه.

وقالت حركة "حماس" في بيانها الصادر أمس الأربعاء: إن استمرار قوات الاحتلال  الإسرائيلية بشن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدل على إصرارها في ارتكاب جرائم مستمرة  بحق المدنيين الفلسطينيين.

حماس تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأدانت حماس في بيانها "المجازر المروعة التي تستهدف سكان القطاع، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات في مخيمات الضفة الغربية".


حماس تدعو لتصعيد المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وذكرت الحركة أن آخر هذه العمليات كان فجر اليوم في مخيم العين غرب محافظة نابلس، حيث استشهد  الشاب عدي عادل القاطوني خلال عملية نفذتها قوات الاحتلال  إسرائيلية، مؤكدة أن القاطوني "اغتيل بصورة مباشرة"، واصفة الحادث بأنه جزء من سياسة "الإعدام الميداني" التي تتبعها قوات الاحتلال.


ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني "أراضي عام 1948" إلى تصعيد التحركات الشعبية والمقاومة ضد "الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة ذلك ردا على "العدوان المتواصل".

كما طالبت الحركة الشباب الفلسطيني بمواصلة المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي   باستخدام كافة الوسائل المتاحة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام "آلة البطش الإسرائيلية".

 

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