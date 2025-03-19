بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

تبيع بلدة بيني الإيطالية الواقعة في منطقة أبروتسو وسط البلاد، منازلها المهجورة بسعر فنجان قهوة "إسبريسو" أي ما يعادل يورو واحد، في محاولة للحد من هجرة السكان.

بيع منازل فى بلدة إيطالية مقابل يورو واحد

وتتميز عملية بيع المنازل الرخيصة بكونها أفضل للمشترين، إذ ليس هناك حاجة لدفع ضمان، بل التزام المشتري فقط بإعادة تصميم المنزل الذي سيشتريه.

منذ انطلاق برنامج بيع المنازل الرخيصة في عام 2022، بيعت 6 منازل، غالبيتها لأشخاص من الجنسية الإيطالية.

وذكر عمدة بلدة بيني ، جيلبرتو بيتروتشي، أن الدفعة التالية من العقارات ستكون متاحةً للبيع خلال الأسبوعين المقبلين.

قال العمدة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: "يحتمل وجود أكثر من 40 من المباني الشاغرة في البلدة التي تحتاج إلى أصحاب جدد، وجميعها تقع في المركز التاريخي الذي يشهد تراجعًا في عدد سكانه منذ أن بدأت العائلات بالهجرة قبل عقود".

بلدة المنازل الرخيصة تشترط إعادة التصميم خلال 3 سنوات

وأضاف: "رُغم أن إجمالي عدد سكاننا يبلغ حوالي 1200 نسمة، إلا أنه لم يتبق سوى ألف شخص يعيشون في منطقتنا القديمة الرائعة المعرضة لتتحول إلى بلدة أشباح".

ووضعت بلدة بيني قواعد أكثر تساهلًا للمشترين مقارنة بالبلدات الأخرى، إذ ذكر بيروتشي أن "الشرط الوحيد يتمثل بالتزام المشترين بإعادة تصميم هذه المنازل في غضون ثلاث سنوات"، مضيفًا: "لكننا لا نطلب ضمانًا ماديًا مسبقًا لبدء الأعمال. حيث نرغب حقًا بتشجيع ودعم أولئك الذين يأتون لإحياء الحي القديم".

تتطلب غالبية برامج شراء منازل مقابل يورو واحد من المشترين دفع عربون يتراوح بين ألفي 5 آلاف يورو (بين 3 آلاف و5،250 دولارًا أمريكيًا)، وتتم إعادته عند اكتمال أعمال الترميم.

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