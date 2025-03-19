أخبار الاقتصاد اليوم: 560 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع.. الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. و78.8% صافي تعاملات المصريين بالبورصة بجلسة الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بعد تراجع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر فبراير الماضي.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء، نسبة % 78.8 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %12.9 والعرب على %8.3 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

شهد سعر السكر خلال تعاملات شهر رمضان استقرارا ملحوظا، وتعتبر سلعة السكر من أهم السلع التي تشهد معدلات استهلاك عالية خلال شهر رمضان المبارك.

وتراوح سعر السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.

خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري والعامين المقبلين مقارنة بتوقعاته في ديسمبر.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي والصادرة اليوم الأربعاء 19 مارس، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.7% في العام الجاري مقابل 2.1% في توقعات ديسمبر.

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو، في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الأيام الماضية داخل الأسواق المحلية بصورة كبيرة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى اليوم الأربعاء بقيمة تصل إلى 560 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الذهب من مستويات 33760 جنيهًا في تعاملات بداية الأسبوع إلى مستويات تصل إلى 34320 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يلماز كوتشكشاليك رئيس شركة "KCG" التركية المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

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