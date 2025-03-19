الفدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من 2025

خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري والعامين المقبلين مقارنة بتوقعاته في ديسمبر.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي والصادرة اليوم الأربعاء 19 مارس، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.7% في العام الجاري مقابل 2.1% في توقعات ديسمبر.

توقعات الفيدرالى الأمريكى لمعدل النمو والتضخم

ويتوقع الفدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العامين 2026 و2027 إلى مستوى 1.8% مقابل توقعات سابقة للنمو 2% في 2026 وبنسبة 1.9% في 2027.

في المقابل رفع الفدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 2.7% مقابل 2.5% في توقعات سابقة.

كما توقع الفدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.2% خلال العام 2026 مقابل 2.1% في توقعاته في ديسمبر.

توقعات الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وتوقع الفدرالي خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025 ليصل إلى 3.9% في المتوسط، وأيضًا لخفض المعدل بـ50 نقطة أساس في 2026 ليصل إلى 3.4% في المتوسط.

ورفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته لمعدل البطالة خلال العام الجاري إلى 4.4% مقابل 4.3% في توقعات ديسمبر، بينما ثبتها للعامين المقبلين عند مستوى 4.3% لكليهما.

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