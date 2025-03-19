الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من 2025

الفيدرالى الأمريكى،
الفيدرالى الأمريكى، فيتو

خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري والعامين المقبلين مقارنة بتوقعاته في ديسمبر.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي والصادرة اليوم الأربعاء 19 مارس، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.7% في العام الجاري مقابل 2.1% في توقعات ديسمبر.

 

توقعات الفيدرالى الأمريكى لمعدل النمو والتضخم

ويتوقع الفدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العامين 2026 و2027 إلى مستوى 1.8%  مقابل توقعات سابقة للنمو 2% في 2026 وبنسبة 1.9% في 2027.

في المقابل رفع الفدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 2.7% مقابل 2.5% في توقعات سابقة.

كما توقع الفدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.2% خلال العام 2026 مقابل 2.1% في توقعاته في ديسمبر.

 

توقعات الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وتوقع الفدرالي خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025 ليصل إلى 3.9% في المتوسط، وأيضًا لخفض المعدل بـ50 نقطة أساس في 2026 ليصل إلى 3.4% في المتوسط.

ورفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته لمعدل البطالة خلال العام الجاري إلى 4.4% مقابل 4.3% في توقعات ديسمبر، بينما ثبتها للعامين المقبلين عند مستوى 4.3% لكليهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطي الفدرالي الفيدرالى الامريكى النمو الاقتصادى الناتج المحلي الفدرالي الأميركي لاحتياطي الفدرالي معدل النمو الاقتصادي معدل البطالة لفيدرالى الامريكى

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

الصحة: خصم شهر من رئيسة التمريض بمستشفى سوهاج وإنذار 8 مستشفيات لضعف مكافحة العدوى

رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

منوعات

المزيد

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

المزيد
الجريدة الرسمية