الخميس 13 مارس 2025
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كيف يؤثر تراجع التضخم على قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال 2025؟.. توقعات بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.. والبيانات الجديدة تعيد الأمل في الاقتصاد

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي أعلنت عنها أمس الأربعاء، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الانخفاض الذي جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند 3%، يعيد تشكيل النقاش حول سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

تراجع معدل التضخم في أمريكا

يعد تراجع التضخم الأمريكي إلى 2.8% مؤشرا إيجابيا على تباطؤ الضغوط التضخمية التي كانت تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية، هذا التراجع يرجع جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار سلاسل التوريد العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال جائحة كورونا.

 

الفيدرالي الأمريكي، فيتو
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ومع تراجع التضخم، يشهد المواطنون الأمريكيون انخفاضا في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم قرارات الفيدرالي خلال الإجتماع المقبل ليتحول من رفع الفائدة إلى تبني سياسة أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي.

تأثير بيانات التضخم على سياسة الفيدرالي

مع تراجع التضخم، يتوقع المحللون أن الفيدرالي قد يبدأ في إعادة تقييم سياسته النقدية، خلال الأشهر الماضية، وهذا مع اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، مما يجعله قد يلجأ الفيدرالي إلى وقف رفع الفائدة أو حتى تثبيتها لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويتوقع أن تكون بيانات التضخم الجديدة محور النقاش في اجتماع الفيدرالي المقرر في 19 مارس الجاري، قد يعلن الفيدرالي عن تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، خاصة إذا استمرت مؤشرات التضخم في الانخفاض.

التضخم في أمريكا
التضخم في أمريكا

رد فعل الأسواق على بيانات التضخم

وأظهرت الأسواق المالية رد فعل إيجابي على بيانات التضخم، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الأرقام، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية، مما يعكس توقعات المستثمرين بتراجع الضغوط التضخمية.

                             

وقال الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، جون سميث: إن تراجع التضخم إلى 2.8% يعطي الفيدرالي مساحة أكبر لمراجعة سياسته النقدية، قد نشهد وقفا لرفع الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمر هذا الاتجاه.

تراجع التضخم في أمريكا بنسبة 0.2% خلال فبراير 2025 ليسجل 2.8%

ارتفاع التضخم في أمريكا 0.5% خلال يناير ليسجل 3%

التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم الأمريكي

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تحسن سلاسل التوريد وتراجع الطلب على السلع الأساسية، مشيرين إلى أنه إذا استمر التضخم في التراجع، قد يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام 2025، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.

 

التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة

ويأتي تقرير أمس الأربعاء، ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل.

 

كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.

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