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اقتصاد

78.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء، نسبة % 78.8 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %12.9 والعرب على %8.3 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 804.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 322.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %89.2 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %5.2 وسجل العرب %5.6 وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,625.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 427.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

 

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

 تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة  الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%  عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17%  عند مستوى 13787 نقطة.

و صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97%  عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12298 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42%  عند مستوى 3370 نقطة.

 

 

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