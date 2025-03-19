560 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال الأيام الماضية داخل الأسواق المحلية بصورة كبيرة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع وحتى اليوم الأربعاء بقيمة تصل إلى 560 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الذهب من مستويات 33760 جنيهًا في تعاملات بداية الأسبوع إلى مستويات تصل إلى 34320 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

​​​​

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3042.20 دولار.

اسعار المعادن النفيسة الأخرى

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 992.85 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 966.24 دولار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.