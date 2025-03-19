وزير قطاع الأعمال يبحث مع "KCG" التركية للمنسوجات سبل التعاون المشترك

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يلماز كوتشكشاليك رئيس شركة "KCG" التركية المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

شهد اللقاء مناقشة فرص التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة في صناعة الغزل والنسيج وشركة KCG، والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشغيل عدد من المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودعمها بالماكينات والمعدات المتقدمة التي تعمل بأحدث تقنيات وتكنولوجيا في مجال الغزل والنسيج وتحقق أعلى معايير الجودة وكفاءة الإنتاج.

قطاع الغزل والنسيج

أوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة العاملة في قطاع الغزل والنسيج لديها كافة مقومات النجاح وتتمتع بإمكانات وخبرات ضخمة على مدار سنوات طويلة وكذلك علامات تجارية وكوادر بشرية متميزة، مضيفا أن تطوير الشركات والتي تقع في عدد من المحافظات يشمل الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والقوى البشرية فضلا عن تحديث وتحسين وميكنة نظم العمل مع الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة التركية عن الاهتمام بالتعاون مع شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، موضحا أن "K.C.G" تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان في إنتاج الغزول والمفروشات والملابس، مشيرا إلى التعاون مع عدد من العلامات التجارية الشهيرة حول العالم.

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