تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

لقي قائد طائرة عسكرية جزائرية مصرعه، الأربعاء، إثر تحطم طائرته في منطقة "أدرار"، وفق ما أفادت به قناة "النهار" الجزائرية.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "تعازيه الخالصة لأسرة الشهيد بكوش نصر إثر تحطم الطائرة العسكرية المقاتلة"، وفق القناة.

ولقي الطيار المقدم بكوش نصر مصرعه في حادثة تحطم الطائرة العسكرية المقاتلة أثناء قيامه بمهمة تدريبية مبرمجة صباح الأربعاء بالقرب من منطقة "أولف"، بالناحية العسكرية الثالثة.

وشهدت الجزائر عدة حوادث جوية خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في فبراير الماضي حين تحطمت مروحية عسكرية أثناء مهمة تدريبية في مدينة المنيعة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين.

وفي ديسمبر 2020، لقي ثلاثة ضباط في البحرية مصرعهم جراء تحطم مروحية قبالة سواحل تيبازة، في حين شهد يناير من العام نفسه حادث تحطم مقاتلة عسكرية خلال طلعة تدريبية شرقي البلاد، أسفر عن مقتل طيارين.

وتُعد كارثة أبريل 2018 الأكثر دموية في تاريخ الطيران العسكري الجزائري، عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية الصنع من طراز "إليوشن-76" بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك، ما أدى إلى مقتل 257 شخصًا، معظمهم عسكريون وأفراد عائلاتهم.

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