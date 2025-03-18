مطار حلب الدولي يستقبل أول طائرة ركاب بعد إعادة تشغيله

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن مطار حلب الدولي بسوريا شهد هبوط أول طائرة ركاب فيه بعد إعادة تشغيله برحلة داخلية من دمشق.

افتتاح مطار حلب الدولي

كان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي أشار إلى أنه سيتم افتتاح مطار حلب الدولي خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنه سيتم وضع خطط لتشغيل مطار اللاذقية الدولي في مرحلة لاحقة.

وبين الصليبي أن “المباحثات تناولت تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الملاحة الجوية ولمسنا روح التعاون والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للعمل بما يخدم مصالح الجميع”.

توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وهيئة الطيران المدني

فيما نوه المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وهيئة الطيران المدني السوري بهدف وضع أسس التعاون المشترك.

اهتمام سوريا بتطوير قطاع الطيران المدني

وقال فارع: لمسنا اهتمامًا سوريًا بتطوير قطاع الطيران المدني كونه قطاعًا حيويًا ويتم بذل جهود كبيرة لتلبية المعايير القياسية الدولية.

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