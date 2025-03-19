الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الولايات المتحدة تعرض مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن ممولي الحوثي

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الأفراد أو الشبكات التي تمول الحوثيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

بطاقات ضد الإنسانية

ورفعت منظمة "بطاقات ضد الإنسانية" دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" بتهمة إغراق الأجواء بمنشورات عن مبلغ 15 مليون دولار كجائزة.

 وتهدف المكافأة إلى الحصول على معلومات تتعلق بممولي الحوثيين أو شركائهم أو شبكاتهم المالية. 

يذكر أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت اسئناف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب انقلاب الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس وفرض حصار على الشعب الفلسطيني في غزة، كما قامت القوات الأمريكية بشن هجوم واسع على الحوثيين في اليمن في محاولة منها لمنع الحوثيين من مهاجمة السفن الإسرائيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين التابعة للولايات المتحدة الاسرائيلية السفن الأمريكية الجماعة

مواد متعلقة

وزير الخارجية لدى الحوثيين: نحن في حالة حرب مع أمريكا الآن وسنرد على الضربات

البنتاجون: مستعدون لوقف العملية العسكرية ضد الحوثيين بشرط

انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

البيت الأبيض: ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين

ترامب: أي هجمات من الحوثيين سنعتبرها قادمة من إيران

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

ننشر مطالب الزمالك من رابطة الأندية في الخطاب الجديد

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

شاب يسأل: هل يحاسب الأب والأم على أعمالنا؟، وعلي جمعة يجيب

شاب يسأل: لو بابا قاسي عليا.. لازم أحبه؟ وعلي جمعة: "ما ينفعش تكره أبوك حتى لو ملحد"

المزيد
الجريدة الرسمية