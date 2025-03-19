الولايات المتحدة تعرض مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن ممولي الحوثي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الأفراد أو الشبكات التي تمول الحوثيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

بطاقات ضد الإنسانية

ورفعت منظمة "بطاقات ضد الإنسانية" دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" بتهمة إغراق الأجواء بمنشورات عن مبلغ 15 مليون دولار كجائزة.

وتهدف المكافأة إلى الحصول على معلومات تتعلق بممولي الحوثيين أو شركائهم أو شبكاتهم المالية.

يذكر أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت اسئناف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب انقلاب الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف اطلاق النار مع حماس وفرض حصار على الشعب الفلسطيني في غزة، كما قامت القوات الأمريكية بشن هجوم واسع على الحوثيين في اليمن في محاولة منها لمنع الحوثيين من مهاجمة السفن الإسرائيلية.

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