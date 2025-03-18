الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن فجر اليوم الثلاثاء استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" ومدمرة في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "ردا على استمرار العدوان الأمريكي الغاشم على بلدِنا وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى وامتدادا لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار تأتي هذه العمليات للقوات المسلحة اليمنية".

وأضاف البيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، واستهداف مدمرة أمريكية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة".

وتابع: "يعد الاستهداف لحاملة الطائرات هو الثالث خلال 48 ساعة الماضية وقد أصيب العدو بحالة من الإرباك مما دفع بالعديد من قطعه الحربية إلى التراجع باتجاهِ منطقة شمال البحر الأحمر وتم إفشال هجوم جوي كان يحضر له ضد بلدنا".

وشدد سريع على أن "المعتدي الأمريكي يتحمل كافة التداعيات جراء عسكرة البحرِ الأحمر وتوسيع دائرة المواجهة باستمراره في شن العدوان على اليمن وبما يؤثر سلبا على حركة الملاحة الدولية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتوقفَ عن استهداف كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على بلدنا وأنها مستعدة بالتوكل على الله لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة".

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