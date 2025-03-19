الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

المكتب الحكومي بغزة: القطاع دخل أولى مراحل المجاعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم الأربعاء إن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات يهدد بانهيار كارثي للوضع الإنساني.


قطاع غزة على أعتاب مجاعة 

وأضاف المكتب الإعلامي، أن  القطاع دخل أولى مراحل المجاعة بعد أن فقد نحو مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل.

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الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة غضب لإسرائيل: الوضع في غزة غير مقبول


وتابع: الأيام المقبلة ستكون كارثية وخطيرة ما لم يتوقف عدوان الاحتلال، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسئولية استمرار الإبادة الجماعية"

وفي السياق ذاته أكدت  كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الوضع في غزة غير مقبول.

الاتحاد الأوروبي يرفض العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت كالاس  في تصريحات لصحفيين في بروكسل: "تحدثت  أيضا مع وزير الخارجية ساعر.. ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول".

ونقلت وكالة بلومبيرج عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله: “من  الصعب رؤية حرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية متوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.

 

وزير الخارجية البريطاني يطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن منع المساعدات الإنسانية عن غزة غير مقبول ويجب السماح بتدفقها إلى القطاع.

وتابع: وقف الأعمال العدائية كان اتفاقا هشا لكن العودة إلى القتال الشامل ليست في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الخسائر المدنية التي تم التبليغ عنها نتيجة غارات الليلة الماضية كانت مروعة.

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غزة الإدارة الامريكية الاتحاد الاوروبي جيش الاحتلال

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