القبض على 13 متهما بحيازة أسلحة بيضاء بمشاجرة في إمبابة

تمكنت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء مساء اليوم عقب تناول افطار اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، اندلعت بالقرب من جامع فلفل بمنطقة بشتيل، بدائرة مركز شرطة إمبابة بين طرفين.

ونجحت القوات في القبض على 13 شخصًا من طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة النارية وتحرر المحضر اللازم وجاري إحالتهم للنيابة العامة.

تلقى مدير مباحث الجيزة بنشوب مشاجرة بدائرة مركز شرطة إمبابة بالأسلحة والعصي بمنطقة بشتيل علي الفور انتقلت القوات وتمكنت من السيطرة وضبط 13 متهمًا وتوالت الجهات المختصة التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.