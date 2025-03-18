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حوادث

القبض على 13 متهما بحيازة أسلحة بيضاء بمشاجرة في إمبابة

مشاجرة في إمبابة
مشاجرة في إمبابة والأمن يسيطر ويضبط طرفيها،فيتو

تمكنت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء  مساء اليوم عقب تناول افطار اليوم الثامن عشر من  شهر رمضان المبارك،  اندلعت  بالقرب من جامع فلفل بمنطقة بشتيل، بدائرة مركز شرطة إمبابة بين طرفين.

 ونجحت القوات في القبض على 13 شخصًا من طرفي  المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة النارية  وتحرر المحضر اللازم وجاري إحالتهم للنيابة العامة.

تلقى مدير مباحث الجيزة بنشوب مشاجرة بدائرة مركز شرطة إمبابة بالأسلحة والعصي بمنطقة بشتيل علي الفور انتقلت القوات وتمكنت من السيطرة وضبط 13 متهمًا وتوالت الجهات المختصة التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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قوات المباحث الجنائية أمن الجيزة شهر رمضان المبارك بشتيل

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