الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

انقلاب ميكروباص ووقوع
انقلاب ميكروباص ووقوع مصابين بالطريق الاوسطي،فيتو

حصلت فيتو علي أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة أكتوبر، والذي ارتفع عدد ضحاياها لوفاة شخص  يدعى رمضان عبدالباري 45 عاما عامل، فيما أصيب 15 آخرون وهم كل من: محمد سند رياض 40 عاما، أحمد عبد الله 12 عاما، مبروكة محمد 50 عامًا، محمد هلال 22 عاما، السيد عرفة 41 عاما، محمد سامي عبدالحميد 35 عاما.

كما شملت قائمة المصابين أشرف حسن 45 عاما وأبناؤه (منة 11 عاما) و(محمد 5 سنوات) و(جنة 9 سنوات)، ونسمة عاطف 35 عامًا، وابن المتوفى الوحيد (ياسين عامان) ومحمد مدبولي محمد 43 عامًا جميعهم نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج

وكان قد تلقي مدير أمن الجيزة بلاغ من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتج عنها مصابين علي الفور انتقلت القوات مدعومة بسيارات الإسعاف وعقب ذلك تم نقل المصابين للمستشفي ووصلت قوات المرور سحب السيارة وانتظام حركة المركبات علي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيتو قسم شرطة أكتوبر مدير أمن الجيزة النجدة

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