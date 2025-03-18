الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

يعاني من هلاوس، تفاصيل جديدة في تعدي أب على نجله بسلاح أبيض بالجيزة

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في شروع عامل في قتل ابنه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب يعاني من هلاوس، وحدثت مشاجرة بينه وبين نجله فتعدي عليه بسلاح أبيض.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله، وإعداد تقرير واف من الطب الشرعي لتحديد حجم الإصابة.

 

نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح 


وكان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في مدينة 6 أكتوبر.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والد المجني عليه وراء الاعتداء عليه، بعد نشوب خلاف بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

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