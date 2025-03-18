الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

13 مصابًا في حادث تصادم سيارتين بطريق 15 مايو

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق مايو ووقوع مصابين، فيتو

وقع تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق مايو بدائرة قسم شرطة مايو، أسفر عن سقوط 13 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وتمكنت قوات مرور القاهرة من سحب السيارتين عبر  ونش تابع لإدارة المرور، وانتظام الحركة المرورية بالطريق.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بامتداد مايو.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص اتجاه دار مصر مما أسفر عن سقوط 13 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور حطام السيارتين نهر الطريق.
وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتوليد التحقيقات.

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بطريق مايو مستشفى 15 مايو قوات مرور القاهرة الحركة المرورية

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