تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل طالب في المطرية لـ19 مايو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل طالب في منطقة المطرية إلى جلسة 19 مايو المقبل.

وأكد المتهم أنه والطالب جيران وعادة ما يقوم بركن سيارته في الشارع إلا أن المجني عليه يوم الحادث رفض وقال بأنه لا يستطيع المرور.

وأضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدى كل منهما على الآخر بيده فقام الأول باستخدام سلاح أبيض محاولا تهديد المجني عليه به لإبعاده عنه إلا أنه طعنه طعنة نافذة أسقطه غارقا في دمائه ولم يكن يقصد قتله.



وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وطالب بسبب ركنة السيارة، تعدى على إثرها الأول على الأخير ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقًا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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