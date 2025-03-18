القبض علي عاطل متهم بطعن طالب بسكينة في الزاوية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عاطل متهم بطعن طالب، باستخدام سلاح أبيض (سكين) بسبب خلاف نشب بينهما بدائرة مركز شرطة الزاوية الحمراء.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، على إثرها قام الطرف الأول بإصابة الثاني بجرح قطعي في البطن واليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع سيدة وطفليها فى حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

وعلي جانب آخر كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن سيدة وطفليها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بـ 5 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، حيث نجحت جهود رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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