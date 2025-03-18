تفاصيل حريق مزلقان منشأة ناصر.. النيران تلتهم باكيات الملابس والخسائر بالملايين.. ستارة محل أحذية بداية الشرر.. وأصحاب المحال: بيوتنا اتخربت (صور)

حريق منشأة ناصر ، تواصل فيتو رصد كافة تفاصيل حريق منشأة ناصر الذي التهم 4 باكيات و2 محل ملابس وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان منشأة ناصر، في السطور التالية..

السيطرة على حريق محلات ملابس بمنشأة ناصر

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وقامت اللودرات التي استعانت بها قوات الأمن بإزالة هياكل المحال المحترقة بالكامل وإبعادها، لتتمكن قوات المعمل الجنائي من فحصه للوقوف على ملابساته، بمنطقة مزلقان منشأة ناصر.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفحم 5 محلات ملابس وإصابة 3 حالات اختناق

قامت أجهزة أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة من رفع آثار حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان منشأة ناصر، والذي نتج عنه تفحم 5 محلات ملابس وإصابة 3 حالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث.

مدير أمن القاهرة يعاين موقع الحريق

انتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، لموقع حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدروم أسفلها على مساحة 200 مترا بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية، وسط تواجد مكثف لقيادات الحماية المدنية لمتابعة عمليات التبريد وفحص آثار الحريق.

وتمركزت 5 سيارات إسعاف بمحيط حادث الحريق تحسبًا لوجود أي طارئ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه ونجحت في السيطرة على الحريق بشكل نسبي بينما تعمل على منع امتداد النيران وعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

أحد ضحايا حريق منشأة ناصر يروي الخسائر

قال محمد عبد الرحيم، صاحب باكية ملابس تفحمت في حريق محال ملابس منطقة مزلقان منشأة ناصر، إن الحريق خرب بيوتهم وأن الخسائر وصلت لملايين الجنيهات مديونية عليهم لبضائع لم يتم سدادها.

وأضاف أنهم أسرعوا بإبلاغ النجدة ورغم وصول قوات الدفاع المدني إلا أنها وصلت لمكان الحريق بصعوبة بسبب الباعة الجائلين المفترشين للحريق فضلا عن ضيق الحارات.

وأشار صاحب المحل أن الحريق خرب بيوتهم بسبب التهام الحريق كافة البضائع التي عليها مديونية تصل بالملايين، واختتم حديثة مستعوضنا الله سبحانه وتعالي.

وأضاف لـ فيتو أنهم تفاجأوا عقب تناول إفطار اليوم السابع عشر لشهر رمضان المبارك، بحريق في ستارة محل أحذية بجوار المزلقان، وسرعان ما امتدت النيران للباكيات المجاورة لها.

وأشار إلى أنهم حاولوا السيطرة على الحريق لكن احتواء المحلات على ملابس وبلاستيكات زادت من اشتعال النيران التي كانت تتزايد وسط عجز الأهالي عن السيطرة عليها.

وأوضح أنهم أسرعوا بإبلاغ النجدة بعد خروج الوضع عن السيطرة، ورغم وصول قوات الدفاع المدني إلا أنها وصلت لمكان الحريق بصعوبة بسبب الباعة الجائلين فضلا عن ضيق الحارات.

وأشار صاحب المحل إلى أن الحريق خرب بيوتهم بسبب التهام الحريق كافة البضائع التي عليها مديونية تصل بالملايين.





الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد حريق منشأة ناصر

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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