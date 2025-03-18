مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بأطفيح

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلى الطريق بقرية القبابات بمنطقة أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى اصطدام ميكروباص بتروسيكل بأطفيح

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بقرية القبابات بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.

حادث أطفيح اليوم

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بأطفيح مما اسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى مستشفى أطفيح للعلاج، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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