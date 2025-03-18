الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بأطفيح

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلى الطريق بقرية القبابات بمنطقة أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

 

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى اصطدام ميكروباص بتروسيكل بأطفيح
 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث  تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بقرية القبابات بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.

 

حادث أطفيح اليوم

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بأطفيح مما اسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى مستشفى أطفيح للعلاج، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام ميكروباص بتروسيكل بأطفيح أطفيح حادث أطفيح اليوم حادث أطفيح أطفيح اليوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو

مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

صفوة عن مشهدها الجريء في “هي فوضى”: خالد يوسف السبب

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

تناقض موقف الزمالك في أزمة مباراة القمة يثير الجدل

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في أمغيشيا

مع الزاهدين.. بشر بن الحارث الحافي

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ وما أهم آدابه؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية