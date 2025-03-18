الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة مشردة بالأميرية لجلسة 15 أبريل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأحيل محاكمة مشرد بتهمة قتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية الي جلسة 15 إبريل المقبل.

وتبين من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

 

كسر بالجمجمة 

 
وأضافت المعاينة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

المتهم يعترف بالجريمة


وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا جثة هامدة.

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي  بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.


وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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الأميرية محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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