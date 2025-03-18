نجاة 4 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارة في ترعة بالبدرشين

أصيب 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

سقوط سيارة فى الترعة ونجاة مستقليها من الموت

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة فى إحدى الترع بطريق سقارة فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة فى ترعة بطريق سقارة فى البدرشين، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة من داخل الترعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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