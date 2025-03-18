الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نجاة 4 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارة في ترعة بالبدرشين

سقوط سيارة فى الترعة
سقوط سيارة فى الترعة

أصيب 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو

مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

سقوط سيارة فى الترعة ونجاة مستقليها من الموت 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة فى إحدى الترع بطريق سقارة فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة فى ترعة بطريق سقارة فى البدرشين، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة من داخل الترعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيارة فى الترعة ترعة البدرشين مديرية أمن الجيزة اخبار الجيزة اليوم غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة 15 مايو

مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات

العثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله في البحيرة

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 24 تاجر مخدرات و113 سلاحا ناريا

الإعدام لفني صباغة أنهى حياة فتاة ليهرب من وعده لها بالزواج

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

صفوة عن مشهدها الجريء في “هي فوضى”: خالد يوسف السبب

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

تناقض موقف الزمالك في أزمة مباراة القمة يثير الجدل

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في أمغيشيا

مع الزاهدين.. بشر بن الحارث الحافي

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ وما أهم آدابه؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية