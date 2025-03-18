مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارة تريلا محملة بأنابيب بوتاجاز على الطريق الدولي بلطيم بجوار الرياض بكفر الشيخ.

وانتقلت سيارة الإطفاء والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة.

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم تريلا بكفر الشيخ



وضمت قائمة الضحايا: كريم بسيوني، محمد بسيوني 30 سنة، غازي بسيوني، عبد الله محمد محمود 33 سنة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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