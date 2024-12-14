إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالهرم

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران التي اندلعت داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام.

ونجحت القوات في منع امتداد النيران إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق وبالفحص من قبل رجال الأمن تبين إصابة 4 أشخاص وهم ربة منزل وابناها وفتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بحالات اختناق وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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