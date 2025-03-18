الشيخ راغب مصطفى غلوش قارئًا لقرآن المغرب

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة وست وعشرين دقيقة من مساء اليوم قرآن المغرب للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. التلاوة مما تيسر من آيات الله من سور: الأنبياء والشمس والعَلَق، ومدتها 39 دقيقة.

ولد الشيخ راغب مصطفى غلوش عام 1938 بإحدى قرى محافظة الغربية. أتم حفظ القرآن الكريم بالقراءات المختلفة في مبكرًا. اعتمدته الإذاعة المصرية شابًا. تأثر في بداياته بالقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.عاصر الرعيل الأول من القراء وقرأ معهم. طاف العالم الإسلامي سفيرًا فوق العادة لدولة التلاوة المصرية. وفي 4 فبراير 2016..توفي “غلوش” عن عمر ناهز 77 عامًا بعد مسيرة حافلة مع كتاب الله.

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