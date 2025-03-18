لابيد: أغلب الإسرائيليين فقدوا الثقة في نتنياهو

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عودة القتال في غزة، مؤكدا أن أغلب الإسرائيليين يشعرون بانعدام الثقة بنتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أمن إسرائيل ومصير الرهائن

وقال لابيد: نتنياهو أعاد القتال في غزة ويريد تحويل المليارات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

أضاف لابيد: مقاتلونا يحتاجون إلى رئيس وزراء يمكنهم الثقة به ولا يهتم إلا بأمن إسرائيل ومصير الرهائن.

القصف الإسرائيلي على غزة

ونقلت سي إن إن عن متحدث باسم اليونيسف قوله ان القصف الإسرائيلي على غزة أصاب خياما ومباني لجأ إليها نازحون بمن فيهم أطفال.

عدد الإصابات الخطيرة

بينما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بسقوط شهداء المجزرة بينهم أكثر من 130 طفلا إضافة إلى عدد كبير من النساء وعدد الإصابات الخطيرة في المستشفيات كبير جدا.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن فرق الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جميع المناطق المستهدفة.

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