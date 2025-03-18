الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

هلع صهيوني، إسرائيل تفتح الملاجئ العامة استعدادًا لرشقات صاروخية من اليمن وغزة

الملاجئ الإسرائيلية،
الملاجئ الإسرائيلية، فيتو

قالت وسائل الإعلام العبرية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فتح الملاجئ العامة في عدد من المدن استعدادا لرشقات صاروخية من اليمن وقطاع غزة.

استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة 

وبحسب إعلام الاحتلال يأتي هذا بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الاحتلال المجرم وبتنسيق أمريكي مسبق يستأنف حرب الإبادة الجماعية ويرتكب عشرات المجازر بحق شعبنا.

نتنياهو يهرب من أزمته الداخلية باستئناف الحرب على غزة 

وقال القانوع في تصريحات: تنسيق الاحتلال المسبق مع الإدارة الأمريكية يؤكد شراكتها في حرب الإبادة على شعبنا وتشكيل تغطية لجرائم حربه.

وأضاف: نتنياهو انقلب على الاتفاق وقرر استئناف الحرب على غزة للهروب من أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة.

التحرك  الفوري للضغط على الاحتلال

وتابع: حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الاحتلال رفض.

وأتم تصريحاته: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال بوقف شلال الدم في غزة.

 

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