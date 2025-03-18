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خارج الحدود

أول تعليق من مصر على استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥ والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطينى حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

 وأعربت مصر مجددًا خلال بيان لوزارة الخارجية والهجرة، عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

 وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

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