الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تسمي عملياتها العسكرية في غزة العزة والسيف

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تسمية العملية التي أطلقها الليلة الماضية في قطاع غزة "العزة والسيف".

إسرائيل تسمي عمليتها في غزة "العزة والسيف"
 

وقال المتحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي في منشور: إن "اسم العملية التي بدأت الليلة الماضية- العزة والسيف".

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة أسماء لعملياته العسكرية في الحروب على غزة، ومن أبرزها:

عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)

كانت هذه العملية واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستمرت لمدة 22 يوما. هدفت إلى تقويض قدرات حركة حماس العسكرية وإيقاف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

عملية عمود السحاب (2012)

استمرت هذه العملية 8 أيام، وهدفت إلى استهداف قادة وكوادر حركة حماس ووقف إطلاق الصواريخ من غزة.

عملية الجرف الصامد (2014)

استمرت هذه العملية 50 يوما، وكانت واحدة من أكثر الحروب دموية بين إسرائيل وغزة. هدفت إلى تدمير الأنفاق الهجومية التي تستخدمها حماس وإيقاف إطلاق الصواريخ.

عملية سياج الحماية (2021)

استمرت هذه العملية 11 يوما، وجاءت بعد تصاعد التوترات في القدس وغزة. هدفت إلى استهداف البنية التحتية العسكرية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة.

عملية درع السهم (2023)

كانت هذه العملية قصيرة نسبيًا واستهدفت قادة الجماعات المسلحة في غزة، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع.

عملية السيوف الحديدية (2023)
هي العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وتعتبر واحدة من أكثر العمليات تعقيدا بسبب التداعيات الإنسانية والسياسية الواسعة.
وفي 15 يناير 2025 أعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير.
واستأنفت القوات الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة اعتبارا من مساء أمس الاثنين (17 مارس) بزعم عدم وفاء حركة "حماس" بالتزاماتها في إطلاق سراح الأسرى.

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