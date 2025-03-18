الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس تعلن عن قتيل ومصابين من الأسرى الإسرائيليين بين ضحايا استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة

العداون على غزة،
العداون على غزة، فيتو

كشف قيادي بارز في حركة حماس، عن سقوط قتيل ومصابين من الأسرى الإسرائيليين بعد استهداف موقع كانوا يتواجدون فيه من جانب الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد استئناف إسرائيل العمليات العسكرية على القطاع.

 المحتجزين لا يمكن أن يخرجوا من القطاع إلا في عملية تفاوض

وأشار إلى أن "هذا ما سبق وحذرت منه المقاومة بأن المحتجزين لا يمكن أن يخرجوا من القطاع إلا في عملية تفاوض"، مشددًا على أن "هدف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيسي هو التخلص من الأسرى، طالما فشل في تحريرهم عبر العملية السياسية، للتخلص من الأثمان السياسية التي سيدفعها، والتي تظهر حجم الفشل الذي وقع فيه هو وأجهزته".

 اتفاق وقف إطلاق النار 

وذكر القيادي في الحركة بأن حماس تعاطت بشكل إيجابي مع اتفاق وقف إطلاق النار منذ البداية، ونفذت كافة الالتزامات، في مقابل رفض إسرائيل، وبدعم من الولايات المتحدة الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشف أن حماس"وافقت على المبادرة التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرهائن، آدم بولر، بإطلاق سراح محتجز إسرائيلي أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، على أن يكون ذلك بداية انتقال للمرحلة الثانية، موضحًا أنه "في المقابل، رفض الاحتلال مقترح بولر، فجاءت مبادرة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي طالب خلالها بإطلاق نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، ونصف الأموات، مقابل 50 يوم هدوء، فيما رفض المبعوث الأمريكي أن يكون الانتقال للمرحلة الثانية جزءًا من المقترح".

عدم التفريط بورقة المحتجزين

واعتبر القيادي في حماس، أن الاحتلال، ومعه الإدارة الأمريكية، كانوا يخادعون من البداية، حيث كانوا يريدون أن يسحبوا ورقة المحتجزين الإسرائيليين من المقاومة أولًا، وبعد ذلك ينتقلون للضغط عليها لتسليم سلاحها، وهو ما دفع المقاومة لمواجهة الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، وعدم التفريط بورقة المحتجزين إلا من بوابة تنفيذ الاتفاق".

 

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