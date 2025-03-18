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خارج الحدود

إسرائيل تصدر تعليمات جديدة للجبهة الداخلية ومستوطنات غلاف غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة لسكان المستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة وسط تجدد القتال، وفرض قيودا على الأنشطة التعليمية فيها.

إسرائيل تصدر تعليمات جديدة للجبهة الداخلية ومستوطنات غلاف غزة

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان رسمي عبر منصة "تليجرام": "تغييرات في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية، في ختام تقييم الوضع تقرر انه اعتبارا من الساعة 02:00 تتغير تعليمات الجبهة الداخلية حيث ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح باجراء الأنشطة التعليمية".

وأضاف البيان: "باقي المناطق تبقى دون تغيير، ويجب مواصلة متابعة تعليمات الجبهة الداخلية".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم في بيان إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الاحتلال والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الاحتلال، أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

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