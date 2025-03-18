أهم الفيتامينات للأطفال وأفضل توقيت لتناولها

تهتم كل أم بإعطاء الفيتامينات لأطفالها، لضمان نموه بشكل صحي وارتفاع معدلات الذكاء لديهم وكذلك نموهم بشكل صحي.

والمكملات الغذائية أنواعها عديدة، وتحرص الأمهات على استشارة الطبيب أولا قبل إعطائها للطفل حفاظا على صحته.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه للحفاظ على صحة الأطفال يجب الاهتمام بإعطائهم الفيتامينات الأساسية التي تقوي المناعة، وتساعد في النمو، وتحسن التركيز، بشرط تناولها فى توقيتها المناسب.

أهم الفيتامينات للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن هناك فيتامينات أساسية للأطفال، منها:-

فيتامين D: مهم لتقوية العظام والأسنان، ويفضل إعطائه للطفل مع الوجبات التي تحتوى على الدهون حتى يكون الامتصاص أفضل.

فيتامين C: يعزز المناعة، ويؤخذ صباحا ليحفّز الطاقة.

فيتامين A: مهم للنظر والمناعة، ويؤخذ مع الأكل.

أوميجا 3: يقوي الذاكرة والتركيز، ويؤخذ فى الصباح أو مع الأكل.

الحديد: مهم لصحة الدم، ويفضل تناوله على معدة فاضية مع فيتامين C، لكن بعيدا عن الكالسيوم.

الكالسيوم: ضروري للعظام والأسنان، ويؤخذ ليكون امتصاصه.

التوقيت المناسب لتناول الفيتامينات

وتابع، أن أفضل توقيت لأخذ الفيتامينات، كالتالى:-

الصباح: فيتامين C – أوميجا 3 – فيتامينات B.

مع الأكل: فيتامين A – D – E – K (حتى تمتصهم الدهون)

الليل: الكالسيوم – المغنيسيوم

المكملات الغذائيه

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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