عرض رئيسي يدل على إصابة طفلك بنقص الحديد

الحديد (Fe) هو معدن يحتاجه جسمنا للنمو والتطور وإنتاج مادة تسمى الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يستخدمه الجسم لحمل الأكسجين عبر الجسم.

يتم تحديد مستويات الحديد من خلال نظامنا الغذائي، هناك وفرة من الأطعمة المختلفة التي تحتوي على هذا المعدن المهم للغاية، وعندما نتناول أكثر مما نحتاج إليه، من المفترض أن يخزن جسمنا الفائض لاستخدامه لاحقًا، ويمكن أن يحدث نقص الحديد لسببين رئيسيين:

عدم تناول ما يكفي من الحديد

يحدث شيء ما يجعل الجسم يستخدم المزيد من الحديد.

إذا لم يحصل الطفل على الحديد الذي يحتاجه، فسوف يعاني من انخفاض الهيموجلوبين، وهذا يعني في الأساس أنه لا يحصل على قدر كبير من الأكسجين المتداول في الدم كما ينبغي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، وفي حين أن الأعراض غالبًا ما تكون خفية، إلا أنها يمكن أن تتراكم ببطء ولكن بثبات، مما يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية السيئة.

أسباب نقص الحديد عند الأطفال

نقص الحديد شائع نسبيًا بين الأطفال، وعادة ما يحدث لأربعة أسباب رئيسية:

سوء التغذية، الأطفال أكثر عرضة لنقص الحديد لأنهم يحتاجون إلى المزيد من الأشياء مقارنة بالبالغين، والنظام الغذائي الذي يحتوي على كمية زائدة من الحليب يمكن أن يعرض الطفل لخطر نقص الحديد.

النمو السريع، يمكن أن يكون نمو الأطفال غير متوقع، وسريعًا، إذا كان الطفل في منتصف طفرة نمو، فسوف يحتاج إلى المزيد من الحديد في نظامه الغذائي.

فقدان الدم، في بعض الحالات، يكون فقدان الدم واضحًا، كما هو الحال عندما تبدأ الطفلة في الحيض أو يتعرض لإصابة خطيرة، ولكن من الشائع أيضًا أن يمر فقدان الدم دون أن يلاحظه أحد، ومرض التهاب الأمعاء (IBD) والعدوى الطفيلية والقرحة ليست سوى أمثلة قليلة على الحالات التي يمكن أن تسبب فقدان الدم - ونتيجة لذلك - نقص الحديد.

عدم القدرة على امتصاص الحديد الكافي من الطعام، ويمكن أن يحدث هذا مع حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون.

13 عرض يدل على نقص الحديد عند الأطفال

تؤثر مستويات الحديد المنخفضة على الجسم بعدة طرق مختلفة، مما يعني أن هناك الكثير من الأعراض المختلفة التي يمكن الانتباه إليها، والأعراض التالية يمكن أن تشير جميعها إلى نقص:

التعب ونقص الطاقة بشكل عام ضعف الشهية تناول مواد غير غذائية (بيكا) التهيج أو الانزعاج شحوب الجلد أظافر هشة أيدي باردة وحكة تشققات على جانب الفم لسان أحمر أو مؤلم أو متورم صداع دوخة تنفس سريع و/أو ضيق في التنفس. نبضات قلب سريعة.

علاج نقص الحديد

عادةً ما يتضمن علاج نقص الحديد مكملات الحديد، وإن المكملات الغذائية التي لا يحتاج إلى وصفة طبية سوف تحل المشكلة إذا كان النقص بسيطًا، ويقدم مكملات غذائية بوصفة طبية في الحالات الأكثر شدة، وعادة ما يستغرق الأمر من ثلاثة إلى ستة أسابيع لبناء احتياطيات الحديد مرة أخرى، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أشهر من العلاج، اعتمادًا على شدة النقص.

بمجرد استعادة مستويات الحديد لدى الطفل، يتحول التركيز إلى الحفاظ عليها على هذا النحو.

يمكن أن يساعد فيتامين سي أيضًا في تحسين امتصاص الحديد، لذلك يمكن أن يكون هذا المكمل مفيدًا بالتزامن مع الأطعمة الغنية بالحديد.

بالطبع، النظام الغذائي ليس دائمًا هو جذر المشكلة، إذا تم تحديد أن نقص الحديد لدى الطفل ناتج عن حالة طبية أساسية، فسوف يعالجه طبيبك بنفسه أو يحيل الطفل إلى أخصائي للحصول على رعاية إضافية.

على الرغم من ندرة حدوث ذلك، فمن المهم ملاحظة أنه إذا انخفضت مستويات الهيموجلوبين لدى الطفل بشكل خطير، فقد يتطلب الأمر علاجًا أكثر كثافة، حيث يتم نقل الدم وحقن الحديد والعلاج الوريدي بالحديد في المستشفى.

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