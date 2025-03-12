الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل عصير الخروب، لذيذ ومنعش على الإفطار

عصير الخروب
عصير الخروب

طريقة عمل عصير الخروب، عصير الخروب من العصائر الرمضانية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وهو مشروب شعبى ينتشر عادة ف. شهر رمضان المبارك.

وطريقة عمل عصير الخروب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل عصير الخروب.

مكونات عمل عصير الخروب:-

1 كوب خروب مجروش 

1 ليتر ماء (4 أكواب) 

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة) 

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري) 

طريقة عمل عصير الخروب:-

  • في قدر جاف، ضعي الخروب المجروش على نار متوسطة وقلّبيه حتى يصبح لونه داكنا قليلًا وتظهر رائحته.
  • أضيفي الماء إلى القدر واتركيه يغلي لمدة 20-30 دقيقة حتى يكتسب الماء لون بني غامق.
  • بعد أن يبرد قليلًا، صفي الخروب بمصفاة ناعمة للتخلص من الشوائب.
  • أضيفي السكر وقلّبي جيدا حتى يذوب تمامًا.
  • ضعي المشروب في الثلاجة ليبرد تماما.
  • قدميه مع مكعبات الثلج ورشة ماء زهر أو ماء ورد لإضافة نكهة مميزة.
  • يمكن استبدال السكر بالعسل لمذاق صحي أكثر.
  • يمكن غلي الخروب مع التمر أو العسل الأسود لمذاق أغنى.
عصير الخروب 
عصير الخروب 

فوائد الخروب للصحة

والخروب له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن من فوائد الخروب:

  • يعتبر الخروب من المصادر الجيدة للألياف الغذائية التي تساهم في تحسين الهضم، حيث يساعد تناول الخروب في تقليل الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
  • يحتوي الخروب على مجموعة من المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد، وهي معادن مهمة لصحة العظام والأسنان، كما أن الكالسيوم في الخروب يساعد على تقوية العظام ويمنع هشاشتها، بينما يعزز الماغنيسيوم صحة القلب والعضلات.
  • يعد الخروب مصدر غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة في الجسم، هذه المضادات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتحسن من صحة الجلد والشعر.
  • يعد الخروب خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية للكافيين أو السكريات، فهو خالٍ من الكافيين ولا يحتوي على السكريات المكررة، لذلك، يمكن للأشخاص الذين يتجنبون تناول الكافيين الاستفادة من فوائد الخروب كمشروب بديل للقهوة أو الشوكولاتة.
  • الخروب مفيد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث يستخدم تقليديًا في علاج السعال والتهابات الحلق، بفضل خصائصه المهدئة والمطهرة، ويمكن تحضير شاي الخروب عن طريق غليه في الماء واستهلاكه لتخفيف أعراض السعال والتهاب الحلق.
  • الخروب يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، ويعزز صحة القلب، فهو يحتوي على الألياف التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وتحسين صحة الأوعية الدموية.
txt

فوائد عصير الليمون على مائدة الإفطار في رمضان

txt

فوائد عصير قمر الدين على الإفطار في رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخروب عصير الخروب طريقة عمل عصير الخروب فوائد الخروب شهر رمضان المبارك فوائد الخروب للصحة الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

عصير البرتقال لشعرك، لتنعيمه ولمعانه وتعزيز نموه

أول أيام الكسر.. انطلاق موسم عصير القصب 2025 في قنا (بث مباشر)

عصير التفاح يقلل من فرص الإصابة بالسرطان ويحسن الصحة

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالخضراوات، لصحتك وجمالك

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

منوعات

المزيد

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

فرضية الحجاب والنقاب، وجواز الصلاة بالبنطلون، والصيام بدون حجاب، علي جمعة يوضح حكم الدين

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ أحمد تميم المراغي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية