طريقة عمل عصير الخروب، لذيذ ومنعش على الإفطار

طريقة عمل عصير الخروب، عصير الخروب من العصائر الرمضانية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وهو مشروب شعبى ينتشر عادة ف. شهر رمضان المبارك.

وطريقة عمل عصير الخروب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل عصير الخروب.

مكونات عمل عصير الخروب:-

1 كوب خروب مجروش

1 ليتر ماء (4 أكواب)

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد (اختياري)

طريقة عمل عصير الخروب:-

في قدر جاف، ضعي الخروب المجروش على نار متوسطة وقلّبيه حتى يصبح لونه داكنا قليلًا وتظهر رائحته.

أضيفي الماء إلى القدر واتركيه يغلي لمدة 20-30 دقيقة حتى يكتسب الماء لون بني غامق.

بعد أن يبرد قليلًا، صفي الخروب بمصفاة ناعمة للتخلص من الشوائب.

أضيفي السكر وقلّبي جيدا حتى يذوب تمامًا.

ضعي المشروب في الثلاجة ليبرد تماما.

قدميه مع مكعبات الثلج ورشة ماء زهر أو ماء ورد لإضافة نكهة مميزة.

يمكن استبدال السكر بالعسل لمذاق صحي أكثر.

يمكن غلي الخروب مع التمر أو العسل الأسود لمذاق أغنى.

عصير الخروب

فوائد الخروب للصحة

والخروب له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن من فوائد الخروب:

يعتبر الخروب من المصادر الجيدة للألياف الغذائية التي تساهم في تحسين الهضم، حيث يساعد تناول الخروب في تقليل الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يحتوي الخروب على مجموعة من المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد، وهي معادن مهمة لصحة العظام والأسنان، كما أن الكالسيوم في الخروب يساعد على تقوية العظام ويمنع هشاشتها، بينما يعزز الماغنيسيوم صحة القلب والعضلات.

يعد الخروب مصدر غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة في الجسم، هذه المضادات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وتحسن من صحة الجلد والشعر.

يعد الخروب خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية للكافيين أو السكريات، فهو خالٍ من الكافيين ولا يحتوي على السكريات المكررة، لذلك، يمكن للأشخاص الذين يتجنبون تناول الكافيين الاستفادة من فوائد الخروب كمشروب بديل للقهوة أو الشوكولاتة.

الخروب مفيد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث يستخدم تقليديًا في علاج السعال والتهابات الحلق، بفضل خصائصه المهدئة والمطهرة، ويمكن تحضير شاي الخروب عن طريق غليه في الماء واستهلاكه لتخفيف أعراض السعال والتهاب الحلق.

الخروب يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، ويعزز صحة القلب، فهو يحتوي على الألياف التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

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