طريقة عمل مهلبية قمر الدين لتحلية سريعة بعد الفطار

طريقة عمل مهلبية قمر الدين، مهلبية قمر الدين من الحلوى المصرية المثلجة اللذيذة والشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل مهلبية قمر الدين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، فهى من الحلوى السريعة التحضير.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل مهلبية قمر الدين.

مكونات عمل مهلبية قمر الدين:-

200 جرام قمر الدين (شريحة مجففة)

4 أكواب ماء

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

مكسرات مجروشة (للتزيين، مثل الفستق أو اللوز)

طريقة عمل مهلبية قمر الدين:-

يقطع قمر الدين إلى قطع صغيرة، ثم يُنقع في الماء الدافئ لمدة ساعتين حتى يذوب تمامًا.

يمكن تسريع العملية بوضعه في الخلاط ومزجه جيدًا حتى يصبح سائلًا ناعمًا.

في قدر على نار متوسطة، يسكب عصير قمر الدين ويضاف إليه السكر مع التحريك حتى يذوب.

في وعاء صغير، يذوب النشا في نصف كوب ماء بارد حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.

يضاف خليط النشا إلى عصير قمر الدين تدريجيًا مع التحريك المستمر.

يطهى المزيج مع التحريك المستمر حتى يصبح قوامه كثيفًا ومتجانسًا.

يضاف ماء الزهر ويخلط جيدًا، ثم يرفع عن النار.

يسكب المهلبية في كاسات التقديم ويُترك ليبرد قليلًا.

يزين بالمكسرات المجروشة ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

يمكن استبدال السكر بالعسل لمذاق صحي أكثر.

إضافة القليل من القشطة على الوجه يمنح المهلبية طعمًا أغنى.

مهلبية قمر الدين

فوائد قمر الدين

وقمر الدين مصنوع من المشمش لذا له قيمة غذائية عالية، ومن فوائد المشمش:-

يعتبر المشمش من أفضل أنماط التغذية التي ينصح بها لراغبى خسارة الوزن الزائد، فيساعد على تحسين معدل الأيض، ويحتوى على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية.

يتميز المشمش باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تبطئ تطورات الشيخوخة، كما يجدد طبقات الجلد ويزيل التجاعيد ويعطي البشرة مظهرًا مشدودًا ويساهم بصورة ملحوظة في ترطيب الجسم.

المشمش يحتوي على الحديد ويقاوم فقر الدم ولذلك فهو يساعد على تقوية الجسم ويمنع الإرهاق.

المشمش يحافظ على صحة القلب والشرايين بفضل الكمية العالية من الألياف القابلة للذوبان كما أنه يخفض الكوليسترول الضار ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فالبوتاسيوم الموجود في المشمش يعمل مثل الكهرباء، ويضمن عمل عضلة القلب بقدر استطاعتها وبقائها بصحة جيدة.

يساعد المشمش على تقوية الأعصاب البصرية في العينين، كما يقلل من خطر الإصابة بمرض "العين المتعلقة" المعروف باسم تحلل الشبكية، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات والفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين (أ) وبيتا كاروتين وهى المسئولة عن خفض خطر الإصابة بهذا الاضطراب، كما أنه مفيد لترطيب العين بعد ساعات الصيام في الجو الحار.

يضاعف قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة في الأجهزة البيولوجية والأعضاء الحيوية طوال العام، كون المشمش يحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد المشمش على منح الراحة والقوة للجهاز الهضمي، ويزيل المواد الضارة من الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك كما يساهم بصورة فعالة في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوى على ألياف خاصة تساعد على تحطيم الأحماض الدهنية، وإفراز عصارة المعدة لهضم الطعام بصورة سهلة مع ضبط حركة الأمعاء.

تناول المشمش مهم حال مرور الجسم بفترات صعبة مثل العطش أو الجوع لأنه غنى بالألياف والمياه بالإضافة إلى كونه يمنع التعرض للأزمات المفاجأة نتيجة ضعف التروية فهو ينظم مستويات المياه داخل الجسم وخاصة بين الخلايا ويمنع التعرض للنوبات القلبية والدماغية.

يعتبر المشمش حلا طبيعيا لتنظيم ضغط الدم فتناول حصتين منه بين الوجبات الرئيسية يعد مفيدا لمرضى الضغط لأنه يحتوى على البوتاسيوم.

المشمش غني بالكالسيوم الهام لتكوين ونمو العظام ومعالجة الهشاشة، وهو يساعد كبار السن على تحمل مشقة الصلاة دون آلام المفاصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.