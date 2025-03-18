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اقتصاد

مع تزايد الطلب، أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3008.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.


تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة لتصل إلى 3017.60 دولار.

ودائما ما يُعد الذهب تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقد قفز بأكثر من 14 في المئة منذ بداية العام.

ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير، سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، إذ عزّز التوتر التجاري الطلب على الملاذ الآمن.

وطرح ترامب خططا لسلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، بدءا من رسوم ثابتة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير، ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة قال إنها ستُفرض في الثاني من أبريل.

وقال المحلل في «ماريكس» إدوارد ماير «يشهد الذهب ارتفاعا ملحوظا بسبب ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية».

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 33.89 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1004.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 969.6 دولار.
 

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