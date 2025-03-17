إعلام عبري يزعم: رصد حدث غير عادي قد يشير لمحاولة حماس التحضير لهجوم على إسرائيل

زعمت القناة ١٢ العبرية، مساء اليوم الإثنين، أن هناك مخاوف لدى المؤسسة الأمنية من استعداد حماس لشن هجوم جديد.

وادعت القناة ١٢ العبرية أن الأمن رصد مؤخرا حدثا غير عاديا قد يشير لمحاولة حماس التحضير لهجوم على إسرائيل.

حسم المعركة ضد حركة حماس فى غزة

وأمس، قال الجنرال المتقاعد فى جيش الاحتلال، يتسحاق بريك: إن الجيش الإسرائيلي في وضعه الحالي غير قادر على حسم المعركة ضد حركة حماس فى غزة.

العودة إلى القتال سيعرض الأسرى الإسرائيليين للموت

وأشار الجنرال المتقاعد، الذي يشغل رئيس الكليات العسكرية في جيش الاحتلال، إلى أن أي العودة إلى القتال سيعرض الأسرى الإسرائيليين “لخطر الموت، فضلًا عن زيادة عدد القتلى بين الجنود والمدنيين في غزة”.

وتساءل في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية، على موقعها الإلكتروني، عن جدوى استمرار الحرب على غزة ظل غياب استراتيجية واضحة لتحقيق انتصار حاسم.

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